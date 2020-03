Hollandse humor is de beste zalf: we kunnen gelukkig ook láchen

Al zijn we dan met z'n allen in een slechte film beland, één ding sterft nooit: humor. Twitter en appgroepen lopen er vol mee. Het woord van het jaar kan niet anders dan pleepapier worden.

,,Humor is de beste zalf", zei de Haagse cabaretier Sjaak Bral ooit toen 'de dood' het thema werd van een van zijn oudejaarsconferences. Tja, wat kunnen we - naast applaudisseren voor de mensen in de zorg - ook anders doen dan grappen maken over een virus waar nog geen vaccin voor is?

En dan gaan we ook los. Er is geen appgroep in Nederland die niet volloopt met grappige foto's, filmpjes en spreuken. Eerst nog vooral over wc-papier, inmiddels over thuiswerkers (kinderen vastgebonden op de grond, dat soort foto's) en later toch weer over wc-papier: Tim van den Essen uit Eindhoven monteerde het Torentje van Rutte die het volk toespreekt vol met... En zette er 'moeilijke boodschap bij'. De 20-jarige Van den Essen attendeerde Arjan Lubach er zelfs op: 'Kunnen jullie er wat mee'. ,,Geen reactie op gehad," zegt Van den Essen.

V&D

En wat te zeggen van Jacco van Leeuwen. Hij gooide deze grap op Twitter: 'Geen voetbal meer, dus voor de verandering eens met mijn vrouw gepraat... Blijkt ze ontslagen te zijn bij de V&D'. Meer dan tienduizend likes en nog duizenden re-tweets en opmerkingen rolden over hem heen. ,,En de grap is: ik ben vrijgezel", lacht de Hagenaar die wel twee dochters heeft, maar dus geen vrouw (meer) die bij V&D werkte. ,,Die grap is ook niet van mij, hij zat in een appgroep en ik gooide 'm op Twitter, als eerste blijkbaar", lacht Van Leeuwen, die trouwens voorstelt - in navolging van het applaus voor de mensen in de zorg - met de blote kont uit het raam te gaan hangen voor de leveranciers van wc-papier.

Maar goed, er zijn te veel grappen om op te noemen: een greep daaruit staat op deze pagina. Om te laten zien dat we niet bang zijn. Of wel. Om met z'n allen het leed een beetje weg te lachen in elk geval. Humor is de beste zalf.

