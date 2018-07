'Hogere temperaturen doen bioscoopbezoek dalen'

Het bioscoopbezoek nam in de eerste zes maanden van dit jaar 12,6 procent af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die daling is volgens de bank direct te linken aan het mooie weer in dezelfde periode. Zo was het in april veel warmer dan vorig jaar en verkochten bioscopen die maand veel minder kaartjes.



Filmzalen moeten het met warm weer altijd met minder bezoekers stellen. Toch waren de weersomstandigheden niet de enige oorzaak van de legere zalen. Het ontbrak de afgelopen maanden ook aan internationale kaskrakers, terwijl bioscopen in het voorjaar van 2017 nog goede zaken deden met hits als Fast & Furious 8 en Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.