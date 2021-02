Hoge temperaturen en zon: de lente komt eraan

Stonden we gisteren nog massaal op de schaatsen, vanaf zaterdag kunnen we wellicht de lentegarderobe weer tevoorschijn toveren. Het warmere lenteweer hebben we te danken aan een zuidenwind die de hele week over ons land trekt.

De luchtsoort uit het Middellandse Zeegebied zorgt ervoor dat de temperatuur in korte tijd stijgt. ,,De komende dagen zal het nog wat kouder en bewolkt zijn, we hebben te maken met typisch dooiweer”, vertelt Bernebeek. ,,Maar in het midden en zuiden van het land loopt de temperatuur morgen al wel op richting de 10 graden.”

Lenteweer

Vanaf vrijdag of zaterdag stijgt de temperatuur flink. ,,Zaterdag komen de temperaturen in de zuidelijke provincies al uit op 15 graden en regionaal kan het tot 18 graden worden”, aldus de weerman. Dat is best bijzonder; vorige week was het nog -16 graden. ,,Dat is toch een verschil van bijna 35 graden binnen twee weken.”

In het noorden van het land blijft de temperatuur steken rond de 10 graden door invloed van het koude zeewater. Maar in het midden en oosten wordt het tussen de 13 en 15 graden. ,,Ook dat zal zacht en lenteachtig aanvoelen na zo’n koude periode. Als de temperaturen doorzetten, kun je spreken van lenteweer. Twee jaar geleden was het eind februari 20 graden in Limburg. Het is niet uitgesloten dat we dat dit jaar weer halen.”

Het wordt niet alleen warmer, ook de zon laat zich komend weekend flink wat uren zien. Na het weekend wordt het iets minder zacht, maar een terugkeer van winterweer lijkt niet aan de orde.

