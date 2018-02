Hoge Raad akkoord met taakstraf voor ernstige misdrijven

De Hoge Raad is ondanks felle kritiek van het Openbaar Ministerie (OM) en de politiek akkoord met het opleggen van een taakstraf voor ernstige misdrijven. Dat blijkt uit een uitspraak vandaag van de hoogste rechter in de Valkenburgse zedenzaak. Die zaak werd door het OM aan de hoogste rechter voorgelegd om een principieel oordeel te krijgen over het zogenaamde taakstrafverbod.

Er is al geruime tijd onvrede bij het Openbaar Ministerie en de politiek over door de rechter opgelegde taakstraffen voor ernstige misdrijven. In 2012 werd de wet veranderd om dit onmogelijk te maken, nadat er grote beroering was ontstaan toen voor gewelds- en zedenzaken taakstraffen bleken te zijn opgelegd.

In de praktijk blijken rechters echter toch met grote regelmaat te kiezen voor een taakstraf. Om aan de 'nieuwe' wet te voldoen leggen ze dan meestal nog een dag celstraf op. Omdat daders die dag doorgaans al in voorarrest hebben doorgebracht, hoeven ze niet meer terug naar de gevangenis. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens en stelde eerder al dat het taakstrafverbod bedoeld is om er voor te zorgen dat daders 'substantiële' gevangenisstraffen krijgen. De Hoge Raad meent nu echter dat deze uitleg van de wet 'onjuist' is.

Quote Een on­voor­waar­de­lij­ke gevangenisstraf van één of twee dagen, naast een taakstraf, is niet in strijd met de wet Hoge Raad In de Valkenburgse zedenzaak werden verdachten van seks met een minderjarige prostituee door het gerechtshof veroordeeld tot een taakstraf en een celstraf van een of twee dagen. Het Openbaar Ministerie stapte vervolgens naar de Hoge Raad om te toetsen hoe het 'taakstrafverbod' nu precies geïnterpreteerd moet worden.



De Hoge Raad publiceerde vandaag de uitspraak in de zaak. Volgens de raadsheren is de opvatting van het OM 'onjuist'. 'De wet staat toe dat van het taakstrafverbod kan worden afgeweken als naast de taakstraf een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd', aldus de uitspraak.

De Hoge Raad stelt vervolgens vast dat de wet de ruimte geeft om naast een taakstraf een celstraf van ten minste één dag en ten hoogste zes maanden op te leggen. 'Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één of twee dagen, naast een taakstraf, is dus niet in strijd met de wet', aldus de uitspraak van de Hoge Raad.

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat rechters veel waarde hechten aan de taakstraf. Zij menen dat zij de vrijheid moeten hebben om iedere zaak individueel te bekijken. Aan een taakstraf kan namelijk reclasseringstoezicht, behandelingen of schuldsanering worden gekoppeld, waardoor de kans op herhaling van ongewenst gedrag kleiner kan worden. Volgens de onderzoekers stellen rechters dat een langere gevangenisstraf anders ‘meer kwaad dan goed zou doen’.