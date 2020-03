Hoge kijkcijfers journaals, TV Kantine schiet door miljoenengrens

Vincent Bijlo in gesprek met Bibian Mentel: ‘Bij de pakken neer zitten is geen optie’

6:01 Ze blijft altijd staan op het snowboard van het leven, tot het echt niet meer gaat, maar dat ziet Bibian Mentel dan wel weer. Ze trekt zich op aan alles wat houvast geeft, het leven heeft haar geleerd enorm flexibel te zijn. Ze is realistisch, maar bij de pakken neerzitten is geen optie. Vincent Bijlo ging in gesprek met Bibian Mentel.