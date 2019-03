Hoera, 4x50! Vooruit, nog één keer samen op de foto

Hun verjaardag vieren ze elk jaar samen, afwisselend in hun woonplaatsen Dordrecht, Creil, Hoenderloo en Woerden. Voor hun vijftigste verjaardag zijn Peter, Rinke en Marcel Verheul in hun geboorteplaats Woerden waar hun zus Yvonne van de Bij-Verheul met man en kinderen woont. Ook Marcel is getrouwd en heeft een dochter. Rinke en Peter hebben een vriend.



,,We zien elkaar regelmatig, vooral op familiefeesten. Maar ook als we elkaar niet zien voelen we elkaar aan'', vertelt Peter. ,,Regelmatig bellen we elkaar net op het moment dat een ander wil bellen.'' Yvonne vult aan: ,,Dat hebben vooral de broers. Alle vier hebben we dezelfde humor, zijn we chaotisch en weten we het onbewust als er iets met een ander is. Onze band is heel hecht.‘’



Voor hun ouders, die met Bert, Ineke en Kees al drie kinderen hadden, was de geboorte van de vierling vijftig jaar geleden een grote verrassing. Net als voor de artsen in het ziekenhuis. ,,Toen ik 6,5 maand in verwachting was, stuurde de huisarts me door naar de gynaecoloog. Op een röntgenfoto zagen we toen drie koppies. Tijdens de bevalling kwam er nog een vierde, een meisje. Ik ben die avond naar de couveuseafdeling gegaan, want ik kon het niet geloven. Toch lagen daar allemaal Verheultjes'', vertelt hun moeder Corrie van Os (84).



Hun geboorte was groot nieuws in binnen- en buitenland. In één klap was de familie Verheul beroemd. ,,Het was onwennig, maar heel erg leuk. Het ging ook heel voorspoedig en de kinderen waren gezond. Dan ben je blij en dankbaar'', blikt Van Os terug. Haar vierling was de derde spontane vierling van Nederland: eerder werd in Zwolle en Friesland een vierling geboren.