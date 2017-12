Hoedenzaak Nelly na 85 jaar nog steeds succesvol

Van impulsaankopen of mensen die toevallig langslopen, moet ze het dan ook niet hebben. Mensen komen al jaren gericht naar de zaak. En 95 procent van de klanten loopt naar buiten met een hoofddeksel, durft ze stellig te beweren.



Dat zit hem deels in de flinke collectie - 'ik denk dat we hier wel duizend hoofddeksels hebben liggen' - maar vooral in de kennis van het personeel en het enthousiasme waarmee ze de hoeden, mutsen en petten aan de man brengen. Zelfs de mensen die het hardst roepen geen 'hoedenhoofd' te hebben, weet Ellen te voorzien van een passend exemplaar.



,,Klanten komen hier binnen met een nieuw pakje voor kerst, of we daar een passende hoed bij hebben. Hele outfits nemen ze mee, ze kleden zich hier om. Prachtig toch?" Het kan binnen vijf minuten gebeurd zijn, maar het personeel trekt er ook gerust een uur voor uit om de juiste hoed te vinden.