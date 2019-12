Hoe zorg ik dat de crèchekinderen buiten stoppen met gillen en krijsen?

Vraag: In mijn omgeving zijn een kinderopvang en een crèche gekomen. Als het lekker weer is, ravotten de kinderen buiten. Maar spelen is een wedstrijd gillen en krijsen geworden. Ik heb de crèche erop aangesproken, geholpen heeft het niets. Om met oordopjes in te lopen of met mooi weer ramen en deuren gesloten te houden, is voor mij geen optie. Hoe pak ik dit aan?