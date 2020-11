Hoe zien complottokkies hun bijdrage aan de toekomst van onze samenleving?

Aangezien ik al ruim tien dagen gehackt ben op Twitter, miste ik afgelopen week de reacties op mijn pro-vax-column. Er drongen toch een stuk of wat complottokkies tot mijn Facebookpagina door en de strekking van de berichten was dat men vermoedde dat ik wederom tonnen van Rutte op mijn bankrekening gestort heb gekregen en dat ik de hele wereld in de verdoemenis stort door het inspuiten van de Bill Gates-chip aan te moedigen. Ene Viking schreef dat ‘zolang wij mensen de wetenschap niet kunnen controleren en verifiëren, het vertrouwen erin niet meer terugkomt, helaas’. Ik zag het even voor me. Wij mensen, 7,7 miljard om precies te zijn, die even met zijn allen de wetenschap controleren.