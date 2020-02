‘Hoe ze Roosendaal tegenwoordig noemen? Dozendaal’

Om de forse toename van de XXL-distributiecentra het hoofd te bieden, is het volgens Buck Consultants noodzakelijk dat er een nationale commissie in het leven wordt geroepen die alle effecten van deze centra op onder meer infrastructuur, landschap en arbeidsmarkt in kaart brengt.

Er werden vorig jaar niet alleen 19 nieuwe XXL-distributiecentra geopend, daarnaast kondigden nog eens 12 bedrijven aan op korte termijn een logistiek centrum van formaat te zullen openen. De groei is een direct gevolg van onze 24-uurs online-economie. Wie zijn slag slaat via een webwinkel, kan zo'n beetje elke kleur of model bestellen. Die moeten dus op voorraad zijn en dat kost veel extra ruimte. Dat geldt bijvoorbeeld voor kleding, elektronica of supermarkten die hun service online steeds verder uitbreiden. Om aan de vraag van de consumenten te voldoen en snelle levering na te komen, zijn er steeds meer en ook grotere distributiecentra nodig.

2 miljoen vierkante meter

,,Volgens onze berekeningen nemen de 19 nieuwe en 12 aangekondigde XXL-centra een oppervlakte van ruim 2 miljoen vierkante meter in beslag en creëren ze naar schatting 12.400 arbeidsplaatsen. Dit record zet de discussie over de ‘verdozing’ van het landschap verder op scherp, want de vraag naar dit soort gebouwen neemt voorlopig niet af. De efficiency in grotere logistieke centra is en blijft een voordeel’’, zegt René Buck van Buck Consultants.



In de periode 2013-2019 zijn er 101 XXL-dc's geopend. In de regio West-Brabant werden in deze periode de meeste raamloze megagebouwen (18) neergezet. Gevolgd door Noord-Limburg (15), Groot-Rijnmond (14), Midden-Brabant (12) en Zuidoost-Brabant (8).