Hoe werkt de CoronaCheck-app die je straks nodig hebt om door Europa te reizen?

Demissionair minister Hugo de Jonge zal het donderdag met een glimlach presenteren: het Digitale Corona Certificaat (DCC) dat op te vragen is via de CoronaCheck-app. Met die QR-code moeten straks de bezorgde blikken van Europese grenswachten omslaan in een vriendelijk gebaar: Welkom, Nederlandse toerist, geniet van uw vakantie! Maar de minister weet ook: achter zijn glimlach gaan lange uren van Europese overleggen, technische complicaties en privacyproblemen schuil.

Wat is de CoronaCheck-app?

Een gratis app van de Rijksoverheid, te downloaden op de meeste smartphones. Zo'n 800.000 Nederlanders hebben hem al: die gebruikten hem tot nu toe om het resultaat op te halen van hun coronatest en zo toegang te krijgen tot evenementen als het EK-voetbal. Vanaf vandaag is er een nieuwe versie van de app en kun je hem ook gebruiken om te laten zien dat je gevaccineerd bent of dat je al corona hebt gehad. Wie de app al op zijn telefoon heeft, moet hem (laten) updaten. Vanaf 1 juli kan de app worden gebruikt om mee naar het buitenland te reizen. Althans: binnen de EU is na heel veel vergaderen afgesproken dat de QR-code die je met de app kunt maken als ‘toegangsbewijs’ wordt geaccepteerd.

Hoe werkt de app?

De app heeft drie functies. Wat nu al kan: je laat je testen voor een evenement en kunt dan (na een negatieve test) via een aantal tussenstappen een QR-code ophalen in de app. Die wordt dan bij binnenkomst bij het evenement gescand. Na 1 juli kunnen ook vakantiegangers binnen de EU een gratis coronatest laten afnemen voorafgaand aan hun reis en het resultaat ophalen in de app.

Wat nieuw is: wie gevaccineerd is, kan straks ook zo'n QR-code ophalen. De app legt contact met de database van GGD en RIVM. Daarin staat genoteerd wie al een prik heeft gehad en wie dus een Digitaal Corona Certificaat kan krijgen. Daarvoor moet je inloggen met je DigiD. Je kunt dan aan de grens aantonen dat je gevaccineerd bent.

Complicerende factor: sommige landen laten iedereen binnen die één prik heeft, andere landen geven pas toegang twee weken na de tweede vaccinatie. Daarom geeft de app voor internationale reizen meer privacy prijs: behalve de QR-code is ook te zien hoeveel vaccins je hebt gehad, van welke type en wanneer. Wie dus op vakantie gaat, moet nog steeds de regels van het land van bestemming goed controleren. De verwachting is vooralsnog dat veel toeristische landen al toegang geven na één prik.

Ook nieuw in de app: wie al corona heeft gehad en daar een officieel herstelbewijs van heeft, kan dat vanaf volgende week ook ophalen in de app en gebruiken als toegangsbewijs.

Volledig scherm Een telefoon met de app CoronaCheck van de Rijksoverheid. Via de app kunnen reizigers een QR-code genereren die als vaccinatie of testbewijs dient bij reizen naar het buitenland. © Rob Engelaar

Wie kan de app nog niet gebruiken?

Niet alle gevaccineerden kunnen een digitaal certificaat ophalen in de app. Huisartsen en zorginstellingen hebben, naar schatting, enkele honderdduizenden prikken nog niet doorgegeven aan het RIVM waardoor ze nog niet geregistreerd staan in de database. Die achterstand wordt momenteel ingelopen, het kabinet verwacht dat het op tijd lukt voor de grote vakantie-uittocht in juli. Ook zijn er mensen die bij het maken van een prikafspraak hebben aangevinkt dat hun informatie niet met het RIVM gedeeld mocht worden. Zij kunnen binnenkort via een nog te lanceren website die keus alsnog omzetten.

Mensen die geen smartphone hebben, kunnen een papieren test- of vaccinatiebewijs krijgen. Dat kan via de website coronacheck.nl. Dat lijkt (vooralsnog) ook de handigste manier voor ouders met kinderen die nog geen smartphone hebben, maar wel getest moeten worden voor het vakantieland van bestemming. Het is namelijk nog niet mogelijk om op een smartphone ook het testbewijs van iemand anders te laten zien.

Moet ik morgen de app al meteen downloaden?

Nee. Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt zelfs: heeft u de app nog niet gelijk nodig, wacht dan nog een paar dagen met downloaden. Als vandaag miljoenen Nederlanders de CoronaCheck-app direct op hun telefoon willen, kunnen Apple en Google dat waarschijnlijk wel aan, maar de servers die daarna komen niet. Zeker ook omdat je met Digi-D moet inloggen. ,,We hebben een maximumaantal gezet op het aantal inlogs per minuut. Het kan dus zijn dat iemand de melding krijgt dat het druk is en dat het beter is om later terug te komen", aldus een woordvoerder. ,,Over een paar dagen kun je nog steeds je vaccinbewijs ophalen.”

Heb ik dan, na mijn vaccinatie, voor niets nog een kwartier in de rij gestaan om een coronastempel in mijn gele boekje te krijgen?

Misschien wel. Maar neem het gele vaccinatieboekje voor de zekerheid vooral mee. Frankrijk heeft bijvoorbeeld al laten weten een stempel in dat boekje te accepteren als bewijs. En het kan sowieso handig zijn als tijdens de reisstress iemand vergeten heeft zijn telefoon op te laden.

