Hoe Scheveningen de volwassen surfstad van Europa werd

Brand op terrein biomassa­cen­tra­le in Eemshaven

15:55 Bij het lossen van een schip met houtsnippers is brand uitgebroken op het terrein van de biomassacentrale van energiebedrijf RWE in de Eemshaven. De brandweer spreekt van een grote brand en is met zeven bluswagens uitgerukt naar de Synergieweg.