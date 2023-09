Hoe Ruud forensische opsporing uit dal haalde: ‘Dader heeft met nieuwe techniek geen tijd om te vluchten’

podcast de zaak x Het leek perfecte overval, maar de jongens hadden beveiligingscamera’s over het hoofd gezien

Als de bel gaat bij een luxe woning in Den Haag, doet Lisa de deur open. Ze is samen met haar vriend Pieter thuis in de woning van haar vader. Als ze de deur opent, ziet ze bezorgers staan en ze wil de boodschappen aanpakken, maar dan wordt ze het huis in geduwd. Het zijn geen echte bezorgers, maar overvallers.