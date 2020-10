Hoe rouw je in tijden van corona? ‘Ik heb het afscheid in kleine kring juist als prettig ervaren’

‘Terroris­ti­sche stationste­ker’ Jawed S. weigert naar rechtszaal te komen, wordt nu gedwongen

10:35 Jawed S., die in 2018 twee toeristen neerstak bij een terroristische aanval op Amsterdam CS, heeft vanochtend plotseling geweigerd naar de zitting in het hoger beroep van zijn zaak te komen. De Afghaan had aangegeven te zullen verschijnen, maar weigerde vanochtend uiteindelijk in het transport van de gevangenis naar het gerechtshof in Amsterdam te stappen. Het Hof gaat S. nu dwingen alsnog te komen.