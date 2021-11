Hoe relschoppers de macht grepen in Rotterdam: ‘De politie heeft niks meer te zeggen’

Keerpunt Ilse bleef door corona niet vier maanden, maar anderhalf jaar in Zuid-Ko­rea

Heeft het pandemietijdperk, dat nu al maanden voortduurt, ook voor iets positiefs gezorgd? In de serie Het keerpunt brengen we verhalen van mensen die hun leven ingrijpend op de schop namen. Vandaag: Carpe diem? Studente Ilse van der Woude (25) uit Enschede leerde tijdens haar ‘schipbreuk’ in Seoul pas hoe dat moest.

19 november