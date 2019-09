Hoe nu verder met de megazaak tegen Taghi?

Willem zag als ‘jonge vent’ Derk Wiersum in actie en dacht meteen: Bij hem ga ik sollicite­ren

16:45 De gewelddadige dood van Derk Wiersum is bij strafrechtadvocaten uit heel Nederland als een bom ingeslagen. De 44-jarige raadsman stond bekend als een voorbeeldfiguur en inspireerde met zijn bevlogenheid en tomeloze inzet talloze aanstormende talenten in het strafrecht, onder wie de nu 37-jarige Willem van Vliet. ,,Toen ik hem voor het eerst in actie zag dacht ik: zo moet ik het later ook gaan doen.”