Hoe Nederland zich met #stormpoolen van haar beste kant liet zien

De actie zorgde voor bijzondere ontmoetingen. Zo kwam in Eindhoven een groepje 'nerds' die elkaar niet kenden in dezelfde auto terecht. ,,De auto zat zo vol. Met een docent robotica van Fontys en een student artificial intelligence en een specialist in onderdelen'', vertelt Alexander Broere. Een uurtje vol geanimeerde bètagesprekken volgde. ,,Het was wel mooi, zo'n auto vol nerds."



Menno van den Berg maakte speciaal voor #stormpoolen een Twitter-account aan en had direct beet. ,,Ik moest vanuit Rotterdam naar Utrecht en heb daarvoor dit account aangemaakt! Via mijn eerste post meteen drie anderen lotgenoten gevonden! Erg leuk en inderdaad gezellig!"