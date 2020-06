Hoe Nederland wraak nam: 'Mensen noemden mij een moffenjong’

Noodweer zorgt voor overlast in grote delen van het land

12:03 De hevige regen- en onweersbuien van de laatste dagen hebben vooral in het midden en zuiden van het land gezorgd voor schade. Het Noord-Brabantse Gemert-Bakel viel op met elf bliksemschades. In Zuid-Holland kregen vooral Dordrecht en Zwijndrecht het flink te verduren. In de Groningse plaats Vlagtwedde was het ook raak met 21 schademeldingen door een hagelbui.