Hoe moet dat, in een huis zonder schoorsteen?

‘Maar met Sinterklaas, hè. Hoe doen ze dat nou met flats?’’ zegt de dochter van vriend G. ,,Wat bedoel je?’’ zeg ik. ,,Het duurt nog wel even voordat het weer Sinterklaas is.’’ We wandelen door het bos. Het is een lentedag in april.



,,Nou ja, als je in een flat woont en dus geen eigen dak hebt. Hoe komen ze dan binnen met je cadeautjes?’’



,,Euhm’’, zeg ik.