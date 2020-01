Hoe meester Milko na de zomervakantie terugkwam als juf Milly

Pas als Milko’s tweede lange relatie strandt, nu zo’n vier jaar geleden, besluit ze haar ‘vrouwgevoel’ niet langer weg te stoppen. Steeds vaker gaat de docent als vrouw de straat op. ,,Eerst ging ik in het donker met de auto naar de bioscoop. Dan zat ik daar als vrouw.’’ Later doet ze in de weekenden boodschappen als vrouw, vertelt ze haar kinderen (nu 24 en 27 jaar, uit haar eerste huwelijk). ,,Eén van de eerste dingen die mijn dochter zei was: dan moet je wel een A-lijn nemen, anders staat een jurk niet zo. Vrij snel daarna heeft ze me als vrouw gezien en zijn we samen uit geweest. Mijn kinderen zijn opgevoed om iedereen te nemen zoals die is, dat doen ze bij mij ook. Bij mijn zoon duurde het iets langer, omdat hij het moment uitstelde. Hij wilde me samen met zijn zus ontmoeten.’’