Hoe komen we door deze mini-lockdown? ‘Blijven balen heeft geen zin’

'Kabinet moét wel - maar als dit zo doorgaat, maken we economie kapot'

29 september Nederland moet laten zien dat het in staat is om het virus eronder te krijgen. Als dat de komende drie weken niet lukt, bedreigt dat niet alleen de volksgezondheid. Vooral de economie krijgt dan klappen die nog jaren kunnen nadreunen. Dat stellen experts in een reactie op de nieuwe maatregelen van het kabinet. ,,We moeten echt een manier vinden om die R onder controle te houden.”