Hoe kan het dat juist jongeren zo weinig de autogordel dragen? Ineens wist ik het

16 juni Voor het eerst dit jaar is het ergens in het land tropisch warm geworden (30,0 graden of meer). In het Limburgse Ell steeg de temperatuur woensdag naar 31,6 graden. Daarmee is het niet alleen de eerste lokale tropische dag van het jaar, maar werd ook het landelijke warmterecord van 104 jaar geleden voor 16 juni geëvenaard.