Hoe Jacoba de ‘zorgmedewerker’ betrapte die haar oma (91) wilde beroven: ‘Ze was zó sneaky bezig’

Meerdere katten overleden na wurging met snelbinder: ‘Je maag draait er van om’

Is een kattenhater actief in Gouda? Dat vragen bewoners zich af, nadat op één dag twee dode katten werden gevonden in dezelfde buurt. Allebei gewurgd, met een elastieken snelbinder om hun nekje. ,,Je weet niet tot wat zo iemand nog meer in staat is.’’

31 oktober