Hoe is het om als Duitser in Nederland te wonen en te werken?

Toen het bommen regende, was Fritz Schröder 6 jaar oud. Hij overleefde de luchtaanval in de kelder van zijn ouderlijk huis, met zijn moeder, broers en zussen. Al in de weken daarvoor waren er luchtaanvallen door de geallieerden, maar geen daarvan trof zijn Duitse geboortestad zo hard als op 22 oktober 1943. Het oude Kassel werd die nacht bijna volledig verwoest. In totaal kwamen 7000 mensen om het leven. Na een bange nacht kwamen de kleine Fritz en zijn familie uit de kelder.



De aanblik van de nog brandende stad zal hij nooit vergeten. „Het is mijn eerste jeugdherinnering’’, zegt de nu 81-jarige Schröder. Die herinnering maakt dat hij zich goed kan inleven in wat Rotterdamse leeftijdsgenoten die de oorlog en het Duitse bombardement hebben meegemaakt, zich herinneren. Bij de Dodenherdenking en op Bevrijdingsdag komt dat verleden elk jaar weer voorbij.



En nu, bijna 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog? Hoe staat het met de verwerking van de herinnering? Speelt dat beladen verleden bij Duitsers die in Nederland wonen nog steeds een rol in hun dagelijks leven?