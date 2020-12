Hoe het Oxfordvaccin achterop raakte in vaccinrace: ‘PR-nachtmerrie’

Volendamse cafébrand Twee vrienden over die ene avond in café De Hemel: ‘Het was overleven’

26 december Komende jaarwisseling is het twintig jaar geleden dat de Volendamse cafébrand plaatsvond. Ook de onafscheidelijke vrienden Jan ‘Kurk’ Tol (40) en Johan Stroek (37) waren die avond in café De Hemel. Op het moment van de brand was die laatste alleen net even buiten aan het roken.