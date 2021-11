Hoe het nieuwe Feyenoordstadion toch nog in leven werd gehouden: ‘Man, je wist het al maanden!’

Zaterdagavond, 19.08 uur. Honderden Feyenoordfans staan voor de oude ingang van hun geliefde Kuip. Het Hand in Hand wordt gezongen, en We shall not be moved. Ze steken vuurwerk af, steken een afvalcontainer in brand. Allemaal om te vieren dat hun club in hun geliefde stadion blijft spelen en dat het plan voor een nieuw Feyenoordstadion van de baan is.