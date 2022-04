Hoe heeft Oldenzaalse familie klap kunnen overleven? ‘Zoon lag op zolder in bed, dat heeft hem gered’

Aantal besmettin­gen neemt verder af en aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhuis nu 1758

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde afgelopen etmaal 16.936 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een stuk minder dan tussen donderdag en vrijdag, toen 21.787 nieuwe gevallen werden geregistreerd. Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is ten opzichte van een dag eerder met 69 gedaald naar 1758.

2 april