Hoe Gazprom Nederland blauw kleurde: tentakels Russische gasgigant reiken diep

Is het Russische staatsbedrijf in de energiewereld al sinds de jaren 90 een bekende speler, vanaf 2012 werkte Gazprom ook bij het grote publiek hard aan zijn naamsbekendheid. Op dat moment werd het bedrijf titelsponsor van de UEFA Champions League. Miljoenen Nederlandse kijkers zien sindsdien iedere speelronde de naam prominent langskomen, Gazprom betaalt hier tientallen miljoenen euro's per jaar voor.



2012 is ook het jaar dat Gazprom in ons land een kantoortje in Den Bosch opende en de verkoop van gascontracten aan Nederlandse bedrijven en overheden startte. Tien jaar later lijkt dat behoorlijk succesvol. Zeker 120 Nederlandse gemeenten nemen gas af van Gazprom, zocht Follow The Money (FTM) vorig jaar uit.