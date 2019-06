Hoe Europa werd heroverd was tot in detail gepland

Zoekactie naar vermiste Anja Schaap in water Katwijk na nieuwe informatie

16:52 De politie is vanmiddag een nieuwe zoekactie naar de vermiste Anja Schaap begonnen. Er wordt in het water van de Binnenwatering in Katwijk gezocht. Daar zou de 33-jarige Katwijkse op woensdagnacht 29 mei om 3.45 uur voor het laatst zijn gezien, zo is gebleken uit nieuw onderzoek.