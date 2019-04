Hoe een ultra-conservatief religieus genootschap de Nederlandse opinie bestookt

Of Hugo Bos dat nou niet irritant vindt, al die weerstand tegen zijn acties? Niet echt.



,,Het is niet altijd leuk natuurlijk, maar we staan daar om de waarheid te verdedigen. Als 1 en 1 samen 2 is, kan het niet tegelijk ook 3 zijn. Zo is het ook met abortus: moord is moord. Daar kan ik niks anders van maken.”