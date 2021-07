Hoe één persoon 200 mensen in disco Enschede kon infecteren: ‘Er is altijd een risico’

De dag na het feestje is die ene persoon, patient zero, al ziek. Geen kater, door een teveel aan drank. Nee, dit is anders. Het lijkt verdacht veel op een virus dat anderhalf jaar lang het land in zijn greep houdt, maar nu op zijn retour zou zijn. Ic’s waren leeggestroomd, in verpleeghuizen mochten oma’s hun kleinkinderen weer ontvangen, er was volop gevaccineerd, alles leek zowaar weer normaal. En dan zou hij/zij uitgerekend nu corona krijgen, na een avondje stappen? Het zal toch niet?