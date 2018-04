Hoe een Mocro-pion uit een modelgezin het zwarte schaap van de familie werd

In 2012 verscheen Nabil voor het eerst voor de rechter. Hij werd ervan verdacht samen met Mohammed Razzouki en Nabil F. een slachtoffer te hebben geslagen en getrapt. Bovendien hadden ze een bijtende vloeistof in zijn gezicht gespoten.



Mohammed Razzouki was toen al volop actief in het criminele milieu. Hij werd gepakt toen hij met drie anderen 194 kilo hasj had gestolen in Amsterdam. Het viertal reed met een snelheid van 215 km per uur over de A2 terug naar Utrecht, terwijl de politie een spectaculaire achtervolging inzette. Tijdens de vlucht werden pakketjes hasj uit de auto gegooid. Uiteindelijk werd het viertal, nadat de politie een paar keer op hen schoot, in Leidsche Rijn aangehouden.



Dat Nabil B. actief was voor de groep van Taghi en Razzouki blijkt uit het feit dat hij vorig jaar meehielp bij de voorbereidingen van een liquidatie op Khalid H. Nabil filmde het doelwit en gaf die informatie door aan de groep. Tot zijn verbijstering werd niet Khalid H., maar flatgenoot Hakim Chengachi doodgeschoten, toevalligerwijs lid van een bekende criminele familie. Chengachi en B. waren bekenden van elkaar. Emotioneel biechtte B. zijn aandeel op aan die familie.



Nabil B. bevond zich daarna in een onmogelijke situatie. Hij had zijn mond voorbijgepraat over de groep Taghi én een aandeel in de vergismoord op Chengachi. Represailles kon hij uit beide hoeken verwachten. Hij zag maar één uitweg en dat was overstappen naar justitie, met alle gevolgen voor zijn familie.



Hoe het kan dat vijf broers en zussen wel hun weg vinden in de maatschappij en één zwicht voor de zware misdaad? Een geëmotioneerde buurvrouw heeft er geen antwoord op. ,,Nabil was heel attent. Als ik met de kliko aan kwam lopen, zette hij die voor me weg en hij hielp me soms de boodschappen binnen dragen. Het is me een raadsel hoe dit vreselijke drama heeft kunnen gebeuren.”



Een vroegere klasgenoot noemt wel een mogelijk motief: ,,Hij keek altijd erg op tegen zijn oudere broers. Misschien dat het hem frustreerde dat hij niet hun niveau haalde. Uiteindelijk wil iedereen het maken en een dure Mercedes voor de deur zetten. Als je niet slim genoeg bent, doe je het op een andere manier.”