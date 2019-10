Hoe een kroeg en haar stamgasten in Ruinerwold wereldnieuws werden: ‘Beau belde ons persoonlijk op’

video Ooggetui­gen terrasdra­ma Deventer geschokt: ‘Dit was ongekend heftig’

18:57 De schrik zit er zondagmiddag nog goed in bij bewoners in de Keizerstraat, die vanuit hun appartementen de auto ’s nachts op de terrassen zagen inrijden. ,,Het ging allemaal heel snel en was heftig om te zien’’, melden meerdere bewoners, die anoniem wensen te blijven.