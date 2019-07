Hoe een hoofdagent werd geworven door de bende van Ridouan Taghi

Het is de nachtmerrie van iedere politiechef en de doodsteek voor het vertrouwen in een loyaal en goed functionerend politiekorps: corrupte agenten die informatie lekken aan de onderwereld. Maar voor criminelen zijn ze goud waard, want informatie van binnenuit is zeer gewild en meer dan bruikbaar om rivalen (of de politie) een stap voor te blijven. Nabil B. (32) uit Utrecht maakte jarenlang deel uit van een criminele organisatie rond de voortvluchtige Ridouan Taghi en Saïd Razzouki.