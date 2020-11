Hoe een angstig jongetje uit Varsseveld een meedogenloze sekteleider werd: ‘Mijn broer is geen prettig mens’

RIVM: 5974 nieuwe besmettin­gen en een landelijke stijging, iets minder besmettin­gen in Brabant

20 november Het RIVM meldt vandaag 5974 nieuwe coronabesmettingen. Het is het hoogste aantal in een week tijd, en dus ook meer dan de 5725 van gisteren. Daar zaten bijna 1100 ‘oude’ meldingen bij die vanwege een storing niet eerder waren doorgegeven. In Brabant daalde het aantal besmettingen licht, al blijft het aantal voor de tweede dag op rij boven de duizend: 1005.