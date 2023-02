Hoe drie vrouwen gingen slapen in een verbouwde schuur en er twee niet meer wakker werden: 'Het is zo'n triest verhaal’

Hond Borre van ‘Een huis vol’-familie Jelies dood aangetrof­fen in mestput: ‘We zijn er enorm kapot van’

Anderhalve week is de familie Jelies, bekend van Een huis vol, op zoek geweest naar hun hondje Borre. Vanmorgen brachten ze zelf het nieuws dat het dier is overleden nadat hij in een mestput terecht is gekomen. ‘We zijn er allemaal enorm kapot van.’