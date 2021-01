Hoe Dolly Parton het kleinduimpje van de farmaceutische wereld op weg naar een vaccin hielp

De elektri­sche eenwieler van Bob is in beslag genomen en dat vindt hij onterecht

5 januari Rotterdammer Bob Richters, de initiatiefnemer van stichting Hotspot Hutspot, is het nieuwe jaar met een tegenvaller begonnen. Afgelopen zondag werd zijn elektrische eenwieler in Crooswijk door de politie in beslag genomen. Onterecht in zijn optiek, want het ontbreekt aan duidelijke regelgeving over dit soort eenwielige vindingen. Voor de politie is het echter helder: ‘Eenwielers mogen zeker niet op de openbare weg’.