Hoe de nachtdienst van politieman Leo eindigde in een nachtmerrie met een dode op de A12

Update Schietpar­tij Arnhem: handelaar overleden, andere dode mogelijk betrokken bij drie moorden

15:37 Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Arnhem is een kunstenaar en handelaar uit het Gelderse Laren. Dat hebben bronnen bevestigd aan De Gelderlander. De man overleed later aan zijn verwondingen. De andere man die zwaargewond werd aangetroffen bij een inval - de dader van de schietpartij - is mogelijk betrokken bij nog twee moordzaken. Het tweetal kende elkaar, ze hadden al langer een zakelijk conflict