Hoe blijvers, nieuwkomers en terugkeerders het platteland laten opleven

Auto rijdt in op terras in Deventer: meerdere gewonden, één aanhouding

9:12 Een auto is vannacht ingereden op een terras met uitgaanspubliek in de binnenstad van Deventer. Vijf mensen zijn gewond geraakt. Aan de aanrijding ging een ruzie vooraf, zo meldt de politie. Er is één persoon aangehouden, maar de bestuurder van de auto is nog spoorloos.