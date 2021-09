Hoe betrouwbaar is de kroongetuige? 'Dit is wat ik me herinner, de rechtbank moet bepalen hoe het zit’

liquidatieproces ErisTijdens de derde dag van het openbare verhoor van kroongetuige Tony de G. in liquidatieproces Eris bleek dat het geheugen van de kroongetuige soms gaten vertoont. Met name zijn verklaringen over oudgediende Greg R. blijken zeer wisselend te zijn. ,,Dit is wat ik me nu herinner, de rechtbank zal moeten bepalen hoe het zit.”

In de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam klinkt de hele dag een blikkerige stem door de speaker. Het is de stem van Tony de G. (36) die opnieuw plaats heeft genomen in de speciale getuigenbox. Hij is alleen zichtbaar voor rechters, officieren van justitie en advocaten en vanwege veiligheidsoverwegingen is hij ook geschminkt en draagt hij een pruik.



De G. is kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Eris, dat met 21 verdachten (die bijna allemaal lid zijn van motorclub Caloh Wagoh) een van de omvangrijkste processen ooit is. Tijdens het verhoor staat de vraag centraal hoe betrouwbaar zijn verklaringen zijn. Want daarover zijn, in ieder geval bij de advocaten van de verdachten, grote twijfels. En ook de rechtbank toonde zich kritisch.

Een beveiligde auto arriveert bij de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

‘De rechtbank zal moeten bepalen hoe het zit’

Zo heeft De G. eerder verklaard dat oudgediende Greg R. (73) betrokken zou zijn bij het beschieten van een villa van een crimineel in Doorn, doordat hij een loods verhuurde aan de leden van motorclub Caloh Wagoh. Wist hij wat er in die loods lag en dat er geweld zou worden gebruikt? ,,Delano R. (de hoofdverdachte) zei dat het oké was dat we die loods zouden gebruiken. Of hij tegen Greg specifiek gezegd heeft waarvoor we die wapens zouden gebruiken, daar heb ik geen herinnering aan.”



R.'s advocaat Christian Flokstra confronteerde hem daarop met tegenstrijdige verklaringen die De G. hier eerder over heeft afgelegd. Hoe zit dat precies, wilde Flokstra weten. ,,Ik zou het niet weten. Dit is wat ik me nu herinner, de rechtbank zal moeten bepalen hoe het zit.”

De kroongetuige gebruikte tijdens zijn criminele leven veel drugs en alcohol. Flokstra vroeg zich af of het middelengebruik mogelijk invloed heeft gehad op het geheugen van De G. ,,Ik dronk en gebruikte drugs op feestjes. Als ik werkte, zoals ik het maar even noem, was ik nuchter. Nu herinner ik me wat ik me herinner, meer kan ik er niet over zeggen.” Ook de drie rechters viel het op dat de kroongetuige soms dingen niet weet. ,,Het is ons opgevallen dat u tijdens de kluisverklaringen (de verklaringen die De G. in het diepste geheim aflegde) weinig heeft gezegd over wapens. Later bent u heel gedetailleerd gaan verklaren over de wapens die werden gebruikt.” Volgens De G. kon hij ‘zich later dingen beter herinneren en zaken terughalen’.

‘Ik heb meneer Taghi nooit gezien’

Ook advocaat Inez Weski vuurde een reeks vragen af op de kroongetuige, die haar cliënt Ridouan Taghi (die niet wordt vervolgd in het Erisproces) aanwees als de man die moordopdrachten gaf. De G. gaf toe dat hij de naam van Taghi aanvankelijk niet kende. ,,Ik heb meneer Taghi nooit gezien. Ik had het van Delano. Ik kende die man zelf niet.” De G. heeft ook verklaard dat er een dodenlijst zou zijn, waarop 50 personen stonden die vermoord moesten worden in opdracht van Taghi. Veel details over deze dodenlijst kon hij niet geven. ,,,Ik heb die lijst nooit gezien. Ik heb de lijst met Delano en ‘Worcc’ besproken. Ik wist alleen dat er heel veel werk was.”



Volgens Weski heeft de politie in de verhoren De G. bewust in de richting van Taghi gestuurd. ,,U bent er op getraind, op de naam Taghi. De politie gaat maar door over die naam. Later zegt u dat u de naam Ridouan alleen uit de media heeft.” Waarop de blikkerige stem weer uit de speaker klinkt: ,,Ik wist niet wie hij was. Ik kende hem niet.”

Het verhoor van kroongetuige Tony de G. gaat donderdag verder.

