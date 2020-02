Hoe besmettelijk waren Amsterdamse vrouw en haar kindje vóór ontdekking coronavirus?

Het jongste kindje uit het Amsterdamse gezin waar het coronavirus is geconstateerd, was niet met de ouders mee naar Lombardije. Dat betekent dat het kindje in Nederland het virus heeft opgepikt en de moeder (of haar partner) besmettelijk is geweest vóórdat ze in quarantaine ging. Het goede nieuws is dat het kindje meteen bij de allereerste klachten is getest en in isolatie is gegaan.

Dat vertelt Aura Timen, hoofd van het centrum landelijke coördinatie infectieziektebestrijding van het RIVM. Gisteren werd bekend dat een werknemer van het Amsterdam UMC, locatie AMC na een vakantie in het noord-Italiaanse Lombardije besmet was geraakt met het coronavirus. Op haar werk komt ze niet met patiënten in aanraking en lijkt de kans gering dat ze veel andere mensen heeft aangestoken. Alleen de donderdag voordat ze zich niet lekker voelde heeft ze gewerkt. Diezelfde dag liet ze zich testen in het ziekenhuis waar ze werkt.

Vrijdag bleek dat zij inderdaad het coronavirus heeft. Dat leidt tot ongerustheid in haar omgeving. De vrouw heeft voordat ze in isolatie ging nog een kinderdagverblijf bezocht. Ook was ze luizenmoeder op een school waar een van haar andere kinderen zit. Bij dát iets oudere kind is het virus niet vastgesteld. De vrouw heeft drie kinderen. Bij twee daarvan is géén besmetting geconstateerd.

Quote Je gaat met je eigen kind natuurlijk intiemer om dan met andere mensen Aura Timen

Blijft de belangrijke vraag over hoe besmettelijk de vrouw al was vóórdat ze zelf in isolatie ging. In elk geval is haar eigen jongste kindje pas zeer recent in Nederland besmet geraakt. Dat is volgens Aura Timen waarschijnlijk pas donderdag gebeurd, de dag dat de vrouw zelf klachten kreeg en zich heeft laten testen. ,,Het virus bij haar kindje is echt in het allervroegste stadium geconstateerd,” aldus Timen. ,,Dat is op zich niet verrassend natuurlijk. Je gaat met je eigen kinderen intiemer om dan met andere mensen. Sowieso vindt overdracht van het virus voornamelijk plaats binnen gezinnen.”

Maar daarmee kan niet met honderd procent zekerheid de conclusie worden getrokken dat de vrouw, haar partner en het kindje maar zo kort besmettelijk zijn geweest dat ze niemand anders hebben aangestoken. ,,Het is helaas geen wiskunde,” aldus Timen. ,,Daarom houden we de situatie van iedereen waarmee zij in contact zijn geweest nauwlettend in de gaten.”