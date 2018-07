Hitteplan ligt klaar: zoek schaduw, pas je tempo aan, en drink genoeg

,,Het wordt tropisch. De kans dat het vanaf volgende week woensdag een dag of vier, vijf meer dan 30 graden wordt, is meer dan 50 procent'', zei meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza vanochtend tegen deze website. ,,Dus dan hebben we een hittegolf.''



Daarom ligt bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het 'Nationaal Hitteplan' klaar om geactiveerd te worden, zegt een woordvoerder. ,,Als deze voorspellingen uitkomen, is dat een reden om het Hitteplan in te zetten.''



Het Hitteplan staat vol tips en protocollen voor zorgverleners, ziekenhuizen en bijvoorbeeld festivalorganisaties. Daarmee hoopt de rijksoverheid problemen door extreme hitte te voorkomen.



Het hitteplan is sinds 2010 vrijwel jaarlijks geactiveerd. Vooral voor ouderen en jonge kinderen is het oppassen geblazen bij tropische temperaturen: het CBS becijferde eerder dat elke graad boven de gemiddelde temperatuur een extra sterfte betekent van dertig mensen per week.