Hittegolf in aantocht: mogelijk 35 graden en tropische nachten

Voor zonliefhebbers zal het genieten worden, voor anderen worden de komende dagen mogelijk afzien. Vanaf donderdag kunnen we in een groot deel van het land rekenen op temperaturen van 30 tot 33 graden. Op vrijdag en zaterdag komt daar nog een schepje bovenop en kan de temperatuur lokaal zelfs oplopen tot 35 graden. In het noorden van het land blijft het met 27 tot 30 graden iets koeler.



Na het weekend stijgt de luchtvochtigheid, maar blijft het nog steeds warm. De kans op een onweers- of regenbui neemt weliswaar toe, maar afkoelen doet het niet snel. De nachten blijven warm, mogelijk zelfs tropisch, en vooral in de steden zal het lang wachten zijn op een koel momentje.



Toch is het nog niet helemaal zeker dat het ook volgende week zweten zal worden. Er is een kans dat de wind draait waardoor het anders kan lopen.