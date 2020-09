Hitte weg, maar wel een ‘nazomers toetje’

Na de recordwarmte van gisteren - het was de warmste septemberdag ooit - wordt het weliswaar koeler, maar de zomer is de komende dagen zeker nog niet weg. Een ‘nazomers toetje’, noemt Weerplaza-meteoroloog Alfred Snoek het.

Door de noordenwind, die minder hete lucht het land binnen laat stromen, en wat bewolking zal de thermometer vandaag niet uitslaan naar de tropische temperaturen van gisteren. ,,Het is in De Bilt nog nooit voorgekomen dat er zo laat in het seizoen een tropische temperatuur werd gemeten. In het zuiden werd het zelfs 35 graden, er zijn zomers dat het zelfs in juli en augustus niet zo heet wordt”, zegt Snoek.

Nu de hitte weg is, wordt het allerminst koud, met 20 graden op de Wadden tot 29 graden in het midden en zuiden. Donderdag laat de zon zich weer meer zien, maar de warmte is dan ook uit het zuiden verdreven. Het wordt ‘s middags 18 tot 23 graden. ,,Maar de zon maakt overuren”, zegt Snoek.

Zeker tot en met maandag blijft het fijn nazomerweer met temperaturen vrijwel dagelijks in het heel land boven de twintig graden. Alleen tot laat in de avond barbecueën zit er niet in, want het kwik daalt van de 20-plussers overdag tot zo rond een graad of 10 in de nachten. ,,Het is geen weer om lang buiten te zitten”, concludeert Snoek.