Hitte is het land uit maar zomerweer houdt aan

Afgelopen weekend was er nog sprake van tropische warmte in Nederland. Zaterdag werd het 30 tot 33 graden, gisteren werd lokaal nog de 30 graden aangetikt. Maar een westelijke wind blies al koele lucht het land in.



Vandaag wordt het 19 graden aan de kust, ongeveer 20 graden in het midden van het land en lokaal nog een zomerse 25 graden in het zuidoosten. Het weerbeeld bestaat uit een afwisseling van zon en wolken. In het noordoosten kan zelfs een enkele regenbui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.



Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt hooguit 16 of 17 graden in de kustgebieden en 21 graden in het oosten en zuidoosten. ,,Daarmee is het ronduit koel voor begin juli, normaal is 20 graden in de kop van Noord-Holland tot 24 graden in Limburg”, aldus Lankamp.