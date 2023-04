‘Historische’ inval bij kantoor Inez Weski: ‘Als ik crimineel was zou ik nu heel nerveus worden’

Het politieonderzoek bij het advocatenkantoor van Inez Weski moet ook in het harde criminele milieu als een bom zijn ingeslagen, zeggen deskundigen. Hoewel aan een doorzoeking strenge regels verbonden zijn, valt niet uit te sluiten dat rechercheurs - al dan niet per ongeluk - inzage hebben gekregen in vertrouwelijke documenten van andere cliënten. Dat zeggen hoogleraren die zijn gespecialiseerd in strafrecht. ,,Dit is voor die grote jongens echt een ramp.’’