Historisch vliegtuig van Aviodrome onherstelbaar beschadigd na crash

De drie Nederlanders die in het toestel zaten en lichtgewond raakten, blijven nog even in Zuid-Afrika. Ze zijn samen met andere betrokkenen van Aviodrome, die er ook al waren, en de General Manager Serena van Kammen. Zij is na de crash naar Zuid-Afrika gevlogen om iedereen bij te staan. ,,Onze collectiebeheerder is daar ook. Die helpt de onderzoekers aan informatie over dit historische vliegtuig, omdat hij echt een expert is”, legt Kars uit. ,,Wanneer ze terugkeren naar Nederland, dat is aan henzelf. Wanneer ze er klaar voor zijn.”