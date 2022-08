Hij eet bijna niks en slaapt slecht, ‘jihadistische uitingen’ blijven Moessa na straf achtervolgen

Moussa (48) ziet er niet goed uit. De kleine Hagenaar, die deze middag op een stoeltje zit aan de Hoefkade in de Haagse Schilderswijk, is opvallend mager en klinkt zo nu en dan wanhopig. Zijn gezondheid - hij lijdt al sinds zijn jeugd aan diabetes 1 - is de laatste twee jaar flink achteruit gegaan. Moussa, die ooit zelfverzekerd tientallen islamitische demonstranten toesprak op pleintjes in de Schilderswijk, is een schim van de man die hij destijds was.