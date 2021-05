Hier wordt de puzzel van volle ic's gelegd: opnieuw hulp nodig van buiten regio

Brute zwijnenaan­val na plaspauze in bos wordt André (80) bijna fataal: ‘Ik dacht: dit is het einde’

6:25 ,,Ik dacht echt even: dit is het einde.’’ André Struijk (80) uit Epe is blij dat hij het verhaal überhaupt nog kan navertellen. Dit weekend werd hij op landgoed Tongeren in Epe aangevallen door een wild zwijn. Hij is een jaap van 30 centimeter in zijn been én een angstig avontuur rijker.