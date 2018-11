Hevige emoties nabestaanden in Holleeder-zaak: Je bent een laffe hond

Chocola op zijn wangen

Houtmans zoon vroeg Holleeder in een voorgelezen verklaring ,,of dit het je allemaal waard was. Ik dacht dat je in deze business zat om geld te verdienen, niet om vooraan in Osdorp te zitten. Het zal allemaal wel met jou. Je bent net een jongetje met chocola op zijn wangen dat zegt dat hij er niet van heeft gegeten.” Nabestaanden van de in 2006 doodgeschoten kroegbaas Thomas van der Bijl wendden zich eerder op de dag ook vol emotie tot Holleeder. ,,Ik veroordeel jou. Zelf kon je het niet. Je bent een laffe hond en een menselijke sloopkogel. Ik ga ervan uit dat je de straf krijgt die je verdient en dat je nooit meer de Westertoren zult zien”, sprak de zus van Van der Bijl. Ook zij keek Holleeder recht in de ogen toen ze sprak. Ze vertelde dat haar moeder nog datzelfde jaar overleed. ,,Van verdriet. Het was klap op klap. Ze zeggen dat alle wonden helen, maar in de praktijk blijkt dat niet zo. Ik heb al twaalf jaar verdriet en slapeloze nachten. Het is een blijvend litteken op en in mijn hart.’’ Van der Bijls dochter - destijds 18 jaar - vertelde in tranen hoe haar vader haar kort voor zijn dood had toevertrouwd: ,,Meid, als ik word doodgeschoten, dan heeft Willem het gedaan’'. ,,Ik zei nog: ‘doe niet zo gek’. En toen was hij dood en was alles kapot.” Met haar vader verloor ze ,,mijn beste vriend. Ik heb geen afscheid kunnen nemen en kan dat niet accepteren. Elke dag is een strijd.’’ Ze bedankte Astrid en Sonja Holleeder voor de verklaringen tegen hun broer . Ook eiste ze 100.000 euro smartengeld. Holleeder wilde niet reageren.

Schadeclaim

In totaal eisen de nabestaanden een schadevergoeding van bijna 600.000 euro voor materiële en immateriële schade. ,,Het leven van mijn cliënten ligt al dertien jaar stil. De wijze waarop Kees Houtman is overleden, werkt verlammend", aldus advocaat Van Egmond, die wil dat de Staat de schadevergoedingen voorschiet, zodat ze na een eventuele veroordeling niet rechtstreeks met Holleeder in de slag hoeven.



Het is dag 47 in het veelvoudige liquidatieproces tegen Willem Holleeder. Zus Astrid Holleeder bracht gisteren opnieuw heimelijk gemaakte geluidsopnames in tegen haar broer. De opnames zullen morgen worden besproken als Astrid en haar zus Sonja weer worden verhoord.



In maart bracht Astrid al zestien aanvullende opnames in. Die maakte ze stiekem om ervoor te zorgen dat ze de verklaringen kon borgen die ze tegen haar broer was gaan afleggen, onder meer over moorden.



Het is nog onduidelijk wat voor onderwerpen op de nieuwe opnames aan de orde komen, maar de mededeling over ‘het bandjesnieuws’ door zijn advocaat Sander Janssen kwam gisteren hard aan voor Willem Holleeder. Die was woedend. ,,Ik heb vanaf dag één (van het proces) gezegd dat Astrid dit spelletje zal blijven spelen en ze blijft het gewoon doen! Het begint wel vervelend te worden nu allemaal. Ik maak me niet druk over de inhoud, maar ik vind het toch brutaal dat ze dat zo doet en dat ze (in een interview) in The New Yorker heeft gezégd dat ze hier spelletjes speelt’’, fulmineerde Holleeder.